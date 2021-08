Teatro Sesc-Senac volta a funcionar com duas apresentações infantis

O primeiro domingo (15) de retorno do Teatro Sesc-Senac, no Pelourinho, foi marcado por dois espetáculos para o público infantil nesta manhã. Elas foram as primeiras apresentações presenciais do espaço após mais de um ano fechado em função da pandemia.

Às 10h houve a apresentação do Papailhaço: o Herói – uma performance interativa do Palhaço Biancorino. Logo depois, às 11h, foi a vez do grupo Canastra Real encantar o público com narrativas, meninadas com cantos, contos, causos, carochas e outras caraminholas - uma apresentação cheia de afeto e imaginação .



Entre os espectadores das apresentações, estava Inah Dantas Lara Alves, 4, ao lado da mãe, a pedagoga Neila Dantas Lara, 41. “Antes da pandemia, trazia ela aqui, mas hoje foi a primeira vez que ela viu um palhaço”, disse Neila. Maitê Kianda Moura Adeodato, 3, também foi prestigiar os espetáculos com a mãe, a instrutora de yoga Roberta Ribeiro de Moura, 35. “Ela estava muito animada para vir. Acordou cedo”, comentou Roberta.



As próximas atrações deste mês no teatro acontecem nos dias 20, 21, 27 e 28, conforme o protocolo da prefeitura, com uso de medidor de temperatura, álcool em gel, distanciamento e redução de plateia e outras medidas.