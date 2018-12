Técnico confirma Vitória com sub-23 no Baiano: 'Estão preparados'

O técnico João Burse comentou o planejamento do time sub-23 do Vitória, que se reapresentou segunda-feira (17), na Toca do Leão. O comandante confirmou que a equipe disputará o Campeonato Baiano e, eventualmente, fará jogos da Copa do Nordeste.

"Temos conversado diariamente com Marcelo (Chamusca). O sub-23 vai se preparar para jogos do Baiano. Como o próprio Chamusca falou, vamos discutir internamente o que fazer em relação à Copa do Nordeste", explicou o treinador que terminou a Série A no comando rubro-negro.

O Vitória abre a temporada 2019 com dois jogos pela Copa do Nordeste. No dia 15 de janeiro, uma terça-feira, enfrenta o CSA, em Maceió. No dia 19, um sábado, recebe o Moto Club. O primeiro duelo pelo estadual será no dia 24, uma quinta-feira, contra o Vitória da Conquista no Barradão.

Em sua apresentação, Marcelo Chamusca não confirmou se estará nesses jogos. Burse, por sua vez, vai trabalhar para colocar atletas à disposição do colega. "No primeiro momento, é começar o Baiano, tendo um tempo maior de preparação, e ao mesmo tempo estar à disposição do profissional no decorrer da temporada", completou.

Inicialmente, 23 atletas se reapresentaram ao sub-23 depois das férias. A eles se juntou o zagueiro Gabriel Silva, que jogou o Brasileiro de Aspirantes pelo Internacional, primeiro reforço desde o fim da Série A. Eles terão quase um mês de treinamento até a estreia contra o CSA, enquanto o time principal, que volta aos trabalhos no dia 2 de janeiro, terá menos de duas semanas.

Burse comentou a contratação de Gabriel Silva: "Eu o conhecia por tê-lo enfrentado nos Aspirantes. É um atleta técnico, que supre as nossas necessidades. Tem facilidade de jogar nos dois lados (da zaga). Temos um bom grupo defensivo, com ele, Leo Xavier, Bruno Bispo, Marco Antônio", enumerou.

O técnico acredita que, apesar de jovem, o time tem condições de fazer um bom Campeonato Baiano. "Muitos já tiveram oportunidade no time profissional, até mesmo comigo. Eron entrou contra o Palmeiras. Nickson, também. Bruno e Cedric jogaram como titulares. São atletas com boa vivência e que não se intimidaram por jogar um campeonato profissional", disse João Burse.