Técnico da Alemanha olímpica era policial e venceu duas das últimas três Euros sub-21

Um time com bom jogadores, histórico de reviravoltas e com muita confiança em seu sistema de jogo. Essa é a Alemanha que enfrenta o Brasil na estreia do futebol masculino na Olimpíada de Tóquio. A partida, que reedita a final dos últimos Jogos Olímpicos, acontece no estádio de Yokohama, no Japão, com bola rolando às 8h30 de quinta (22).

O time olímpico alemão vem de duas finais consecutivas da Eurocopa Sub-21, que balizou a geração para a disputa da Olimpíada. Após a derrota na final para a Espanha em 2019, a jovem "Nationalelf" deu a volta por cima neste ano de 2021, quando venceu Portugal e ficou com o título.

Taticamente, é uma equipe com sistema sisudo e características bem específicas. Técnico da equipe, Stefan Kuntz teve problemas em conseguir a liberação de jogadores dos grandes clubes e, por isso, apenas três dos 18 convocados são dos seis maiores clubes alemães. Isso foi motivo de duras críticas feitas por Kuntz. O principal alvo era o Bayern de Munique, que não quis liberar o goleiro Ron-Thorben Hoffmann, de 22 anos.

Kuntz gosta de atuar num 4-5-1 com meio-campo em linha e os cinco jogadores de meio bloqueando o setor e cobrindo os espaços. Pode parecer estranho, mas a marcação é muitas vezes individual, com seus jogadores 'mordendo' os adversários pelo campo de jogo. Esse tipo de encaixe costuma deixar espaços e pode ser explorado pela seleção brasileira, que vai precisar da mobilidade e leitura de espaços de seus convocados.

Uma outra característica que deve chamar atenção é que os dois laterais jogam com o pé trocado. Na defesa, isso pode ser um facilitador para enfrentar os pontas brasileiros, que têm a mesma característica: na direita, o canhoto Antony gosta de correr para o centro. Richarlison e Claudinho devem ocupar a mesma faixa de campo na esquerda, com trabalhos semelhantes.

Campeão europeu como jogador e técnico do sub-21 alemão, Kuntz é o técnico do primeiro adversário do Brasil na Olimpíada (Foto: Ina Fassbender/AFP)

Caminho para Tóquio

A seleção germânica conseguiu a vaga com o vice-campeonato europeu sub-21 em 2019. Artilheiro daquele torneio, Luca Waldschimidt, atacante do Benfica, marcou 7 gols em cinco jogos - e não está na lista de 18 jogadores levador para Tóquio. Inclusive, dos 6 alemães que figuraram na seleção da Euro em 2019, somente o lateral Benjamin Henrichs está no Japão.

Tampouco o artilheiro da campanha de título foi convocado. Trata-se de Lukas Nmecha, atacante que pertencia ao Manchester City, mas frequentemente era emprestado a outros clubes. Até que, nesta temporada, foi negociado com o Wolfsburg, de sua terra natal. Nmecha foi artilheiro com 4 gols do torneio deste ano. E fez o gol na final contra o escrete português. Mas está fora.

Ex-jogador do Manchester City, Nmecha marcou o gol que deu o título sub-21 para a Alemanha (Foto: Divulgação/UEFA)

Quem ocupa o comando de ataque no time de Kuntz é Max Kruse, um dos três acima do limite de idade, que inclusive é o mais experiente do plantel, com 33 anos. É um nome conhecido na Bundesliga, o Campeonato Alemão, e tem algumas passagens pelo time principal: especificamente, 14 jogos e 4 gols. Defende o Union Berlin, uma das duas equipes na elite alemã oriundas da antiga Alemanha Oriental. O Berlin terminou a competição em 7º lugar, muito devido aos 11 gols marcados por Kruse em 22 jogos, e vai disputar a repescagem da Liga Europa.

Onze dos 18 convocados estiveram presentes nas últimas campanhas da Alemanha na Euro Sub-21: o goleiro Müller; os defensores Henrichs, Pieper, Raum, Uduokhai e Vagnoman; os meias Amiri, Maier, Stach e Lowen; e o atacante Richter. Destes, cinco eram titulares: Henrichs (2019), Pieper (2021), Raum (2021), Amiri (2019) e Maier (2021).

Esses dois últimos são jogadores que chamam atenção e pode-se dizer que são os grandes destaques entre os convocados. Maier usará a camisa 13 de Michael Ballack e é apontado como sucessor de Toni Kross na seleção adulta, além de ser um queridinho em jogos como Football Manager e Fifa por causa de suas projeções de desenvolvimento. Meia central do Hertha Berlin, Maier é colega de time do brasileiro Matheus Cunha, que também será titular na partida.

Matheus Cunha e Arne Maier disputam bola durante treino do Hertha (Foto: AFP)

Os outros dois jogadores acima dos 24 anos são Nadiem Amiri, colega de Paulinho no Leverkusen, e Maximilian Arnold, 27, do Wolfsburg. Os dois estiveram na equipe que ganhou a Euro sub-21 de 2017.

Técnico Brocador e ex-PM

Kuntz tem um currículo interessante como jogador. E uma curiosidade junto a seu antigo companheiro de ataque na conquista do título europeu de seleções em 1996, Jurgen Klinsmann. Enquanto Klinsmann esteve próximo de deixar a carreira para trabalhar como padeiro em um negócio familiar, Kuntz era policial na cidade de Neunkirchen até os 21 anos e pegava uns babas no time de futebol amador local quando chamou atenção do Bochun, que na época disputava a Bundesliga. Por alguns meses, até tentou conciliar as duas profissões, mas acabou optando pelo futebol.

Kuntz em frente a viatura trabalhando como policial em 1983 (Foto: Imago/Horstmüller)

Até porque talento para colocar a bola no fundo do gol ele tinha: ainda é o 8º maior goleador da história da Bundesliga com 179 gols marcados em 449 jogos. Chegou a ser eleito o melhor jogador do certame em 1991 quando levou o Kaiserslautern ao título. Pois é, houve um tempo em que o Bayern não ganhava todo ano.

Na seleção, não perdeu nenhum dos 25 jogos que disputou e marcou seis gols. Como citado, foi campeão da Euro em 1996, com direito ao gol em Wembley que levou a decisão para o tempo extra e pênaltis. Naquela ocasião, Gareth Southgate, atual técnico da seleção inglesa, perdeu o pênalti que tirou os donos da casa da final. O técnico da seleção olímpica alemã está à frente do time sub-21 desde 2016 e chegou às três finais de Euro que disputou, com dois títulos.

Após enfrentar o Brasil, a Alemanha terá pela frente a Arábia Saudita, no domingo (25), e fecha a participação na primeira fase contra a Costa do Marfim no dia 28 de julho, em Miyagi. Os dois primeiros colocados do grupo avançam às quartas de final. O torneio vai até o dia 7 de agosto, com a final disputada no Estádio de Yokohama.

Confira os convocados da Alemanha para Tóquio-2020

Goleiros: 12-Svend Brodersen (St. Pauli), 1-Florian Müller (Stuttgart) e 22-Lucas Pogmann (Werder Bremen);

Defensores: 2-Benjamin Henrichs (RB Leipzig), 5-Amos Pieper (Arminia Bielefeld), 3-David Raum (Hoffenheim), 15-Jordan Torunarigha (Hertha Berlim), 4-Felix Uduokhai (Augsburg) e 16-Josha Vagnoman (Hamburgo);

Meio-campistas: 11-Nadiem Amiri* (Bayer Leverkusen), 8-Maximilian Arnold* (Wolfsburg), 6-Niklas Dorsch (Gent-BEL), 14-Ismail Jakobs (Colônia), 18-Eduard Löwen (Bochum), 13-Arne Maier (Hertha Berlim) e 17-Anton Stach (Greuther Fürth);

Atacantes: 10-Max Cruse* (Union Berlim), 7-Marco Richter (Augsburg) e 9-Cedric Teuchert (Union Berlim).

*Jogadores acima da idade permitida (nascidos a partir de 1º de janeiro de 1997)