Técnico da Venezuela sobre gols anulados do Brasil: 'Viva ao VAR'

O técnico venezuelano Rafael Dudamel não explodiu de alegrias por conta do empate em 0x0 com o Brasil nesta terça-feira (18), na Fonte Nova. Em entrevista após a partida, fez questão de felicitar seus jogadores pelo ponto conquistado.

O treinador até fez questão de reprimir um jornalista venezuelano que o felicitou e tratou o empate como 'um feito heroico que o país necessitava'. Disse Dudamel: “O trabalho do treinador é sempre proporcional ao resultado. Se hoje tivéssemos perdido você não estaria me felicitando”.

Dudamel seguiu: “Hoje ficamos satisfeitos com o ponto que somamos. Tudo resultado do compromisso desses jogadores. Eles fizeram isso possível. Sabiam o que essa partida significava para suas carreiras. Estou satisfeito com os garotos porque fizeram um esforço espetacular”.

Para o técnico, o duelo com a Seleção Brasileira não era o momento da Venezuela se arriscar ao ataque. “Temos que seguir a passo firme. Faltou finura no momento de jogar, não mantivemos a bola e pedi aos jogadores para isso. Ma depois virão partidas em que poderemos mostrar uma capacidade ofensiva maior. Hoje não era o momento para isso”.

Sobre o VAR, que auxiliou o árbitro a anular dois gols do Brasil, Dudamel foi descontraído: “Um viva ao VAR! Seja bem-vindo o VAR. Temos que seguir confiando que se faz justiça com ele”.

“Neste torneio, particularmente, tem me encantado a autoridade com que os árbitros tem tomado as decisões, sem se deixar importar com a cor da camisa. Como o VAR vem sendo utilizado assim, com muita imparcialidade, que seja bem-vindo o VAR”, concluiu.