Técnico de celular é preso por realizar transferências bancárias durante conserto

Após uma investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), um homem de 31 anos foi preso suspeito de realizar transferências bancárias de um celular de uma cliente, que deixou o aparelho em sua loja para ser consertado. A captura ocorreu, na manhã desta quarta-feira (30), no bairro Parangaba, em Fortaleza.

As investigações iniciaram logo que policiais civis do 13º Distrito Policial (DP) tomaram conhecimento sobre o fato. Conforme levantamentos policiais, a vítima teria deixado o seu aparelho celular em uma loja, localizada no bairro Cidade dos Funcionários, para ser consertado. No local, um técnico responsável pela manutenção do celular teria realizado transferências bancárias através dos aplicativos de bancos instalados no dispositivo.

Diante disto, os policiais civis iniciaram uma investigação para localizar o suspeito. Durante as diligências, as equipes identificaram Luiz Gustavo de Oliveira (31), com passagens por lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica, receptação e apropriação indébita. Ele foi capturado em um imóvel no bairro Parangaba (AIS 5).

Ainda durante os trabalhos policiais, diversos aparelhos celulares e uma quantia de R$ 2 mil em espécie foram localizados. Luiz Gustavo e o material apreendido foram encaminhados à sede do 13º DP. Na unidade policial, um inquérito por receptação foi instaurado e o suspeito foi autuado em flagrante.

A Polícia Civil do Ceará mantém as investigações para apurar se há outros partícipes da atividade criminosa, bem como localizar outras vítimas do investigado. A PC-CE também investiga a participação da companheira do capturado em crimes de estelionato.