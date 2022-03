Técnico de enfermagem que vendia atestado falso é preso em Vitória da Conquista

Dois homens foram conduzidos por equipes da 77ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) após a venda de falsos atestados médicos, na cidade de Vitória da Conquista, sudoeste do estado, nesta quarta-feira (23). Um deles é técnico de enfermagem e fornecia o documento adulterado.

O comandante da unidade, major Vagner Ribeiro Almeida, informou que as guarnições foram acionadas por funcionários de uma loja de calçados da cidade, no bairro de Urbis VI, após suspeita de um dos contratados entregar falsos relatórios médicos.

“Quando os PMs chegaram à loja foram informados pelo suspeito de que o fornecedor do documento era um técnico de enfermagem, que atuava em dois hospitais de Conquista. Dando seguimento ao trabalho, o profissional de saúde foi encontrado com diversos medicamentos de tratamento intensivo, além de insumos hospitalares e outros atestados falsos. " As informações recebidas foram de que ele usava informações de um médico do município, para validar o atestado ”, contou o oficial, acrescentando que ambos foram conduzidos para o Distrito Integrado De Segurança Pública (Disep), com os materiais.

De acordo com a delegada plantonista, Decimária Cardoso Gonçalves, o atestado era vendido a R$100, por cinco dias. “O funcionário já era um cliente fixo do profissional de saúde. A suspeita é que ele já havia colocado mais quatro documentos na empresa. Ambos foram ouvidos e liberados. Investigaremos a origem os medicados”, explicou a autoridade policial, informando que um inquérito para apurar o caso foi instaurado.