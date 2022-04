Técnico do Bahia, Guto Ferreira passa por exames após sentir dor no peito 

O técnico do Bahia, Guto Ferreira, foi hospitalizado na madrugada desta quarta-feira (13), após sentir dores na região do tórax. De acordo com o tricolor, Guto passou por uma bateria de exames, mas nada foi diagnosticado. O treinador foi liberado após a realização dos procedimentos.

Na manhã desta terça-feira, Guto Ferreira esteve no CT Evaristo de Macedo e comandou o treino do Bahia. O time se prepara para a partida contra o Náutico, nesta sexta-feira (15), no estádio dos Aflitos, no Recife. Em vídeo, o treinador tranquilizou os torcedores.

"Tô aqui dando treino, tá tudo bem, tudo legal, vamos para cima! Jogo sexta-feira e estamos juntos", disse o treinador.