Técnico do Figueirense se demite na véspera de duelo com Vitória

Adversário do Vitória nesta terça-feira (30), às 19h15, pela 13ª rodada da Série B, em Florianópolis, o Figueirense atravessa uma grave crise. O técnico Hemerson Maria entregou o cargo na tarde desta segunda-feira (29), véspera da partida.

Ainda nesta segunda-feira, os atletas foram ao Estádio Orlando Scarpelli no horário marcado para a última atividade, às 15h, mas se recusaram a treinar. O elenco também decidiu não ir para a concentração, mas se comprometeu a comparecer ao estádio pouco antes de enfrentar o Leão.

A equipe ficou sem trabalhar pelo segundo dia seguido. No último domingo, dia seguinte ao empate em 1x1 com o Criciúma, no sábado, fora de casa, os atletas também se recusaram a ir para a atividade que estava programada.

O elenco do Figueirense alega ter um mês de salários e dois meses de direitos de imagem atrasados. Além disso, reclamam do afastamento da diretoria, chefiada por Cláudio Honingam, presidente de uma empresa que administra o futebol do clube.

Logo após o empate em Criciúma, o então técnico Hemerson Maria soltou o verbo sobre a crise na equipe: "Os atletas já falaram que não vão treinar amanhã (domingo) e que na terça não vão jogar se não pagarem. Parece que estamos blefando, mas já olhamos qual a pena para o clube. Pensamos na coletividade. Tem profissionais passando dificuldade, meninos sem ajuda de custo. Queremos respeito, carinho, e isso não acontece".

A crise piorou após a contratação de Antônio Lopes para o cargo de diretor de futebol, na semana passada. Segundo Hemerson Maria, comissão técnica e elenco ficaram chateados de não terem sido consultados. O ex-técnico do Vasco e do Corinthians ainda não assumiu o cargo.

Se o Figueirense rejeitar entrar em campo na terça-feira o Vitória será declarado vencedor do duelo por 3x0. O clube catarinense ainda terá de pagar uma multa entre R$ 100 e R$ 100 mil.