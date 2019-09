Técnico do PSG confirma o retorno de Neymar ao time neste sábado

Depois de mais de quatro meses - período em que se machucou na seleção brasileira e não disputou a Copa América, sofreu uma acusação de estupro que mais tarde foi desmentida pela justiça e, principalmente, viveu uma novela sem final feliz para sair do Paris Saint-Germain e voltar para o Barcelona -, Neymar vai voltar a jogar pelo clube francês. Nesta sexta-feira, o técnico alemão Thomas Tuchel anunciou o retorno do brasileiro diante do Strasbourg, neste sábado, às 12h30 (de Brasília), no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, pela quinta rodada do Campeonato Francês.



"Sim, claro que sim (vai relacioná-lo). Estou feliz que o mercado acabou. Agora tudo está claro, estou feliz com o meu grupo. Temos muitos jogadores talentosos, temos o Ney. E isso é certo, não existe mais uma distração, ele pode se concentrar em nós. O retorno dele é necessário, ele é um jogador do PSG e está disponível", afirmou Tuchel, em uma concorrida entrevista coletiva em Paris.



O Paris Saint-Germain lidera o Campeonato Francês com 9 pontos em quatro rodada e não teve o brasileiro em nenhuma das partidas Neymar estava em negociação para sair até o último dia 2, quando fechou a janela de transferências na Europa, e não teve sucesso na sua investida. No mesmo dia, ele viajou para os Estados Unidos para jogar pela seleção brasileira nos amistosos contra Colômbia e Peru e só voltou na última quinta-feira.



"Estou convencido de que ele vai dar tudo para alcançarmos nossos objetivos", avisou o técnico, que sabe que uma das primeiras coisas que Neymar terá de fazer é reconquistar a confiança da torcida do Paris Saint-Germain. Insatisfeita com a situação, torcedores o vaiaram na estreia do time na temporada, há um mês, e mostraram faixas de protesto contra o brasileiro.



A última partida que Neymar fez com a camisa do Paris Saint-Germain foi no dia 11 de maio, na vitória por 2 a 1 sobre o Angers, pelo Campeonato Francês.



Quem pode fazer sua estreia no time é o atacante Mauro Icardi, que chegou por empréstimo de uma temporada junto à Inter de Milão. O treinador afirmou que o argentino está bem e pronto para entrar em campo neste sábado. "Mauro Icardi deve recuperar seu ritmo. Sua presença na equipe é uma coisa boa, ele poderia jogar amanhã (sábado)", avisou Tuchel.