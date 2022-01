Técnico do time sub-13, Marcelo Ramos anuncia saída do Bahia

O Bahia segue em processo de reformulação após a queda para a Série B do Brasileirão. Na tarde desta segunda-feira (3), o ídolo tricolor Marcelo Ramos anunciou a sua saída do clube. O ex-atacante estava como técnico da equipe sub-13 do Esquadrão.

"Queria agradecer a todos pelo período que passei na base do clube que me formou como atleta e cidadão. E queria agradecer principalmente a todos os atletas do sub-13/14 que me fizeram voltar a me emocionar com o futebol depois de tantos anos", escreveu Marcelo Ramos nas suas redes sociais.

Cria das categorias de base do Bahia, Marcelo Ramos está na história do tricolor como o sexto maior artilheiro do clube, com 128 gols. O ex-jogador estava no Esquadrão desde 2020, quando substituiu Paulo Isidoro.

Desde que confirmou o rebaixamento para a Série B, o Bahia vem fazendo cortes no quadro de funcionários e atletas. O tricolor precisa reduzir os gastos já que em 2022 o clube projeta queda de R$ 76 milhões no orçamento.