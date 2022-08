Técnico do Vitória confirma retorno de Rafinha contra o Mirassol: 'Está pronto'

O Vitória encerrou na manhã desta sexta-feira (5) a preparação em Salvador para o confronto com o Mirassol, válido pela 18ª rodada da Série C do Brasileiro, a penúltima da fase classificatória do torneio.

A delegação rubro-negra, composta por 23 atletas, viaja à tarde para o interior de São Paulo. A primeira parada é no aeroporto de Campinas. De lá, segue de ônibus para São José do Rio Preto, onde ficará concentrada, a 12 km da cidade de Mirassol, palco do confronto.

O jogo contra o líder da Série C acontece no domingo (7), às 19h, no estádio Maião. Antes, no sábado (6), o elenco do Vitória realiza a última atividade preparatória, no estádio Teixeirão, do América de São José.

“Quero agradecer à diretoria todo esforço que fez para esse jogo. Estamos levando 23 atletas, a mesma quantidade que a gente tem quando joga em casa. Está fazendo esse esforço, indo dois dias antes. Foi feita toda essa logística para que os atletas possam estar 100% descansados e preparados para que a gente possa fazer um grande jogo”, afirmou o técnico João Burse durante entrevista coletiva.

Recuperados de lesão na coxa, os atacantes Rafinha e Rodrigão voltaram a ser relacionados. O primeiro é o artilheiro do time, com seis gols, e desfalcou o rubro-negro na rodada passada, quando o Vitória empatou em 2x2 com o ABC, no Barradão. Substituído por Alan Pedro na ocasião, ele vai estar no onze inicial que encara o Mirassol. "Rafinha fez os treinamentos com a gente e está pronto. Estará no jogo", confirmou o técnico João Burse.

Titular em três partidas seguidas, Rodrigão desfalcou o Leão nas últimas quatro rodadas. De fora, ele viu Santiago Tréllez reencontrar o caminho do gol e marcar três vezes. Novamente à disposição, ele será opção no banco.

Além de Rafinha e Rodrigão, o prata da casa Hítalo também é novidade entre os relacionados. O atacante de 20 anos estava disputando o Brasileiro de Aspirantes e foi convocado por João Burse para reforçar o grupo principal diante do Mirassol.

Para a partida, o Vitória terá um desfalque certo. Suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo, o meia Eduardo está fora do confronto. O meia-atacante Gabriel Honório é o mais forte candidato a ficar com a vaga. O volante Zé Vitor também foi testado na posição.

"Ambos (Zé Vitor e Gabriel Honório) são atletas de qualidade que eu conheço bem. Com Honório, a gente ganha um meia, com as mesmas características do Dudu, jogando mais na frente. Com o Zé Vitor, a gente puxa ele para trás e adianta o Dionísio. São situações treinadas durante a semana e vamos colocar aquilo que a gente melhor sentiu", disse João Burse.

O Vitória vai entrar em campo diante do Mirassol com Dalton, Alemão, Marco Antônio, Alan Santos e Lazaroni; Léo Gomes, Dionísio e Gabriel Honório (Zé Vitor); Rafinha, Tréllez e Luidy.

Com 23 pontos, o Vitória ocupa o 11º lugar na tabela e precisa vencer o Mirassol para ter a chance de entrar pela primeira vez no G8, grupo de times que vão brigar pelo acesso na segunda fase do torneio. Se perder, pode dar adeus a essa possibilidade antecipadamente. A equipe paulista está no topo da tabela, com 33 pontos, e já tem a classificação assegurada.