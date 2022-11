Técnico do Vitória, João Burse telefonou para João Victor: 'Ele conta comigo'

O telefone do zagueiro João Victor tocou na semana passada. Do outro lado da linha estava o técnico do Vitória, João Burse. "Ele entrou em contato comigo perguntando como é que eu estava e como estava a minha cabeça também. Eu falei para ele que estava tranquilo", conta o jogador de 25 anos, atualmente no Guarani. "Ele falou que precisava contar comigo, que gostava do meu trabalho", continuou o defensor.

João Victor tem contrato com o Vitória até dezembro de 2024, mas está emprestado à equipe paulista até o final da Série B do Brasileiro. O campeonato se encerra no domingo (6), quando o Bugre, já sem pretensões, recebe a Chapecoense, às 18h30, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

Na penúltima rodada da segunda divisão, disputada na sexta-feira passada, João Victor reativou uma antiga rivalidade e ajudou o Guarani a estragar a festa de acesso do Bahia. O jogo disputado na Fonte Nova, diante de quase 49 mil torcedores, terminou empatado em 1x1. O gol do time visitante foi marcado por Yuri Tanque, mas João Victor bem que gostaria de ter assinado ele.

"Lembrei dos Ba-Vis que a gente já ganhou e entrei bastante concentrado. Foi um jogo difícil. Toda a minha equipe estava cobrando um gol para comemorar com eles, mas graças a Deus conseguimos o empate. Recebi bastante mensagem no meu Instagram para que nosso time vencesse o Bahia", conta.

Revelado pelo Santa Cruz, João Victor chegou à Toca do Leão em setembro de 2019. Naquele ano, o zagueiro foi relacionado para nove jogos da Série B, mas só estreou com a camisa rubro-negra na rodada derradeira, no segundo tempo da derrota por 2x1 para o Coritiba, no Barradão. Antes, defendeu o time de aspirantes. "Trabalhei com João Burse no sub-23 quando eu cheguei do Santa Cruz", lembra.

Ele ganhou espaço no time principal do Vitória em 2020, quando fez 41 jogos, apenas um deixando o banco de reservas, e marcou três gols. No ano passado, no entanto, caiu de rendimento e só atuou em 24 partidas, 19 delas como titular.

Na atual temporada, João Victor voltou a fazer boas apresentações com a camisa do Guarani. Titular, o zagueiro defendeu o Bugre em 36 jogos, 31 deles na Série B, marcou três gols, e chamou a atenção de João Burse. O interesse no retorno do atleta para a próxima temporada foi até divulgado no site oficial do Vitória em meados de outubro.

Indefinição

No entanto, de acordo com João Victor, o Guarani também já manifestou o interesse em seguir contando com ele em 2023. "Sim, já entraram em contato também com os meus agentes. Tiveram uma reunião com eles. Agora quem resolve são os meus agentes. Vamos esperar. Vamos deixar tudo na mão de Deus. Tô esperando. O que resolver, eu estou dentro", avisa.

Se voltar a vestir a camisa do Vitória, o zagueiro garante que clube e torcida verão em campo um jogador diferente daquele que deixou a Toca no final do ano passado. "Eu acho que cresci bastante. Estou mais maduro. A cabeça está boa", pontua João Victor.

"Se for voltar para o Vitória, pretendo dar o meu melhor para a torcida e para a minha equipe. Eu vim pesquisando onde eu errava e agora, graças a Deus, esse ano eu tive uma evolução muito alta com o treinador Mozart e espero dar continuidade ao meu trabalho. Vamos ver o que tem pela frente e qualquer coisa estamos de volta".