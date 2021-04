Técnico é demitido após fingir aplicar vacina em Porto Seguro

Um técnico de enfermagem foi levado para a delegacia após fingir aplicar a vacina contra a covid-19 numa idosa em Porto Seguro, no Sul da Bahia. De acordo com a prefeitura da cidade, os familiares da mulher perceberam o erro na mesma hora e o funcionário foi demitido.

O caso aconteceu no posto de vacinação que funciona no auditório da secretaria municipal de Saúde. Já a seringa foi encontrada no lixo, ainda com toda a vacina dentro.

A idosa já foi vacinada com uma outra dose, desta vez aplicada sem problemas.

Jânio Natal, prefeito de Porto Seguro, se mostrou indignado com o acontecido. “Isto não pode acontecer, aqui em Porto Seguro! Estamos trabalhando para imunizar o nosso povo e não teremos tolerância com ocorrências deste tipo”, bradou o chefe do executivo.