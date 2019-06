Técnico morre ao tomar choque em pista principal do aeroporto de Salvador 

Um homem que não teve a identidade revelada morreu ao tomar um choque na pista principal do Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, no final da tarde desta quinta-feira (20). O rapaz, um técnico, era funcionário de uma empresa terceirizada e foi contratado para trabalhar na manutenção da pista, que, após a pane elétrica, às 15h47, precisou ser fechada.

Três voos, incluindo um internacional, precisaram ser realocados para Aracaju (SE) e Recife (PE) em função do problema elétrico. "Um voo da Latam, número 3141, teve que ser redirecionado para o Aeroporto de Aracaju, além dos voos Air Europa 0083, que foi direcionado para Recife, e o voo TAP 0029, que foi alternado para Natal", informou a Salvador Bahia Airport, empresa responsável pela administração do aeroporto.

Segundo a concessionária, a pista principal apresentou problemas de balizamento, ou seja, orientação e iluminação. Por meio da assessoria, disseram ainda que os outros voos estão decolando e pousando na pista auxiliar, que opera normalmente. A morte do funcionário aconteceu depois do problema, ainda de acordo com a Salvador Bahia Airports.

Por meio da assessoria, a empresa lamentou a morte do rapaz e afirmou que todo o atendimento pré-hospitalar foi oferecido ao funcionário terceirizado, que acabou morrendo por volta das 17h.

Veja a íntegra das notas da Salvador Bahia Airport :

"É com imenso pesar que a equipe do Aeroporto de Salvador informa que um funcionário de uma das empresas contratadas da área de manutenção faleceu após sofrer um choque elétrico durante uma manobra operacional. O funcionário foi atendido pela equipe de atendimento pré-hospitalar do aeroporto, encaminhado a uma unidade de saúde, mas não resistiu à descarga elétrica. Seu óbito foi constatado às 17h. Uma equipe do aeroporto está acompanhando o caso para dar o suporte no que for necessário".



"O Salvador Bahia Airport informa que a pista principal (10/28) está inoperante desde as 15h47 desta quinta-feira (20) em virtude de problemas no balizamento da pista (iluminação de orientação). Até o momento, um voo da Latam, número 3141, teve que ser redirecionado para o Aeroporto de Aracaju, além dos voos Air Europa 0083, que foi direcionado para Recife, e o voo TAP 0029, que foi alternado para Natal. Os outros voos estão decolando e pousando da pista auxiliar (17/35), que opera normalmente".