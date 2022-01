Técnicos da Defesa Civil vistoriam casarão que pegou fogo no Campo da Pólvora

Técnicos da Defesa Civil estão fazendo uma vistoria no casarão antigo pegou fogo na noite desta terça-feira (11) no bairro de Nazaré. Segundo a Codesal, a vistoria tem como objetivo de avaliar a estrutura do imóvel.

A fachada do imóvel antigo deve passar por um escoramento. Ao lado do casarão, fica um prédio residencial e farmácias. Um ponto de ônibus que fica próximo ao local de incêndio deve ser remanejado.

Ainda segundo a Codesal, uma equipe da Transalvador está monitorando o semáforo que fica em frente ao casarão deve ser monitorado para evitar que veículos fiquem muito tempo parado junto a fachada em risco.

O fogo começou por volta de 22h e as chamas altas puderam ser vistas de diversos bairro de Salvador. O fogo só foi controlado pelos bombeiros por volta das 2h. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve feridos e a causa do incêndio ainda é desconhecida. Pelo menos 21 bombeiros militares e nove viaturas, além de um carro pipa da Limpurb atuaram no combate.