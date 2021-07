Técnicos e paratletas participam de Arena de Basquete em Salvador

Os amantes do basquete vão poder curtir um pouco mais do esporte em Salvador a partir desta terça-feira (27), quando o Shopping Bela Vista irá receber a Arena de Basquete. O evento terá a participação da Federação Bahiana de Basketball (FBB), técnicos da seleção e atletas cadeirantes.

A ação estará disponível até domingo (8) e encerra a programação da Arena Esportiva do Bela, uma iniciativa do Shopping Bela Vista que tem a proposta de abraçar a cultura esportiva com um calendário de atividades, oficinas abertas ao público e festivais com apresentações profissionais.

Na quinta (29) e sexta (30), a coordenadora de arbitragem 3x3 da CBB, Fernanda Sá, irá ministrar a Clínica para Árbitros 3x3, onde irá explicar e atualizar as regras da prática. De 4 a 6 de agosto, das 19h às 21h30, o coordenador técnico do São Paulo DC 3x3, Juninho Mariano, e Rogerio Pinheiro, técnico da seleção brasileira feminina de basquete de cadeira de rodas irão promover a Clínica para Treinadores. A programação contará ainda com Circuito Baiano de Basquete, Oficina de Breaking (02/08), Cypher Livre (04/08) e Competição 7tosmoke (06/08).

A primeira etapa do Circuito Baiano de Basquete 3x3 2021 vai acontecer no sábado (31) e domingo (1º) para jogadores sub-16 e sub-18, masculino e feminino. Depois, nos dias 7 e 8 de agosto, entram em quadra os jogadores sub-23 e adulto masculino e feminino.

De segunda a sexta, das 15h às 19h, acontecem as oficinas gratuitas para crianças e jovens, aulas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e horário livre para o público das 18h as 19h. O agendamento para as oficinas pode ser feito pelo e-mail belavista3x3@gmail.com ou no local. Podem participar crianças e adultos. Nas semanas anteriores, o espaço já recebeu as arenas de taekwondo, karatê, judô e ginástica rítmica.

Programação (oficinas, clínicas e Circuito Baiano de Basquete):

Local: Shopping Bela Vista



Quinta (29) e sexta (30) - clínica para Árbitros 3x3 com coordenadora de Arbitragem 3x3 da CBB (Fernanda Sá)

Sábado (31) e domingo (01/08) - Circuito Baiano de Basquete 3x3 jogadores sub 16 e sub 18

Segunda (02/08) - oficina de Breaking

Quarta (04/08) a sexta (06/08) - clínica para treinadores com técnico da seleção brasileira feminina de basquete de cadeira de rodas (Rogério Pinheiro) e coord. Técnico do São Paulo DC 3x3 (Juninho Mariano)

Quarta (04/08) - Cypher Livre

Sexta (06/08) - competição 7tosmoke

Sábado (07/08) e domingo (8/08) - Circuito Baiano de Basquete 3x3 jogadores sub 23 e adulto masculino (ainda com inscrições abertas)