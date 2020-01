Televisão: BBB 2020 vai começar dia 21 de janeiro; saiba mais

A casa mais vigiada do Brasil está prestes a ganhar novos moradores. No dia 21 de janeiro começa mais uma edição do Big Brother Brasil. A Globo divulgou a primeira chamada e Boninho - diretor do programa - deu dicas sobre o reality show.

O primeiro vídeo promocional relembrou momentos históricos do programa, como a briga entre Airton e Diego Alemão no BBB7 e o surto de Tina no BBB2.

“Vem aí uma edição histórica da casa mais amada do Brasil“, escreveu o perfil do programa no Instagram.

“Muito se fala, nada é verdade. Também nem tudo é mentira. Quer tentar adivinhar? O que tem atrás desse muro? O que é um muro do BBB? Quem vai, quem fica? É BBB20“, escreveu ele, ilustrando um curto vídeo com um muro cinza.

O BBB 2020 está cercado de rumores, dentre eles o de que ex-participantes voltariam à disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão e também que grandes influenciadores entrariam no time de brothers.