Tem baiana! DJ de pagodão Lumena vai participar do BBB21

A Bahia tem representante garantida no Big Brother Brasil 21. A psicóloga e DJ Lumena tem 29 anos e é de Salvador. Lumena chega ao BBB 21 com muita bainidade, o que vai lhe render uma torcida especial, a da turma do pagodão baiano, que é principal ritmo tocado pela DJ. Ela também já disputou o concurso da Deusa do Ébano do Ilê Aiyê, em duas ocasiões. Na última, em 2019, falou ao CORREIO sobre a sensação de estar na disputa. “Uma oportunidade de fechar ciclos. Um ano que, para mim, tem sido importante, sobretudo em relação a uma conexão com o território de Salvador e as memórias que ela me ativa”, comentou na época.

Em 2019, Lumena tentou ser a Deusa do Ébano do Ilê (Foto: Arquivo Correio)

Lumena conta que sempre leva a música pelos lugares por onde passa e também adora dançar. Namorando há um ano, ela revela que tem planos de ingressar em breve no mundo da maternidade. A baiana diz acreditar muito no diálogo e, por isso, gosta de conversar sobre todos os assuntos. Se considera diplomática e acha que isso pode ajudar na convivência dentro do confinamento. “Não chego falando, chego mapeando”, explica.

Lumena também atua como roteirista. Mas já rodou o mundo. Morou no Rio de Janeiro durante a residência e mestrado, mudou-se para São Paulo para tentar vaga no doutorado e já fez um intercâmbio na África.

Ela diz ter tido uma infância privilegiada na capital baiana, com acesso a boas escolas, aulas de balé, natação e inglês. Graças aos estudos, hoje em dia ainda trabalha como psicóloga e pesquisadora. Lumena se considera impulsiva, característica que, em sua visão, tem dois lados: pode ser seu ponto forte, mas também seu ponto fraco. Sobre o jogo, ela garante: “Estou a fim de ficar milionária nesse game”, brinca.