'Tem muita coisa pra melhorar', avalia Juninho sobre o time do Bahia

A derrota do Bahia para o Melgar, por 1x0, na noite desta quinta-feira (29), no estádio Nacional de Lima, no Peru, deixou os tricolores de cabeça inchada. Sem conseguir jogar bem, o Esquadrão não aproveitou as poucas chances que criou e ainda viu Nino Paraíba marcar contra o deixar o adversário em vantagem para o próximo jogo.

Na Análise do zagueiro Juninho, muita coisa precisa mudar para que o Bahia consiga desempenho melhor no restante da temporada. No jogo de volta contra o Melgar, no próxima quinta-feira (5), na Fonte Nova, o Esquadrão precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas. Em caso de triunfo por 1x0, o classificado será conhecido nos pênaltis.

"A maior dificuldade foi quando a gente não teve a posse da bola. A gente foi pressionado no começo e no início do segundo tempo", afirmou o defensor, antes de continuar:

"A gente tem muita coisa para melhorar, jogo a jogo. Estaremos dentro da nossa casa. Temos que impor nosso jogo para sair classificado", disse Juninho.

Antes de voltar a jogar pela Sul-Americana, o Bahia tem compromisso no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (1º) o tricolor visita o Santos, às 8h15, na Vila Belmiro, pela 19ª rodada do torneio.

Diante do alvinegro, Mano Menezes não deverá contar com o zagueiro Ernando. O jogador, que tem atuado improvisado na lateral direita, deixou a partida em Lima reclamando de um problema na coxa. Ele vai passar por exames para saber a gravidade da lesão, mas deve desfalcar o Bahia.