'Tem que pensar grande', diz Gregore sobre a Copa do Brasil

A cada edição da Copa do Brasil, as esperanças do Bahia se renovam. Diante do River, quarta-feira (5), às 21h30, o tricolor iniciará a competição com um pensamento: conquistar o sonhado título e cravar uma vaga na Copa Libertadores de 2021. Pelo menos é esse o discurso do volante Gregore.

No tricolor desde 2018, o volante já sentiu o gosto doce de chegar às quartas de final do torneio, mas também o amargo de ser eliminado duas vezes nesta mesma fase e não alcançar a semifinal. Agora, Gregore mantém o pensamento e afirma que a meta é levar o Bahia o mais longe possível.

"Se você sonha em conquistar coisas grandes em competições como essa, então você tem que pensar grande. Eu acredito que temos que chegar o mais longe possível e esse grupo pensa em fazer história pelo Bahia", diz o camisa 26. O time já está em Teresina, onde dará a largada na competição no estádio Albertão. Nesta terça (4), o treino foi no estádio Lindolfo Monteiro.

Em início de temporada, o elenco principal do Bahia fará contra o River apenas o terceiro jogo em 2020. Mesmo com a pouca rodagem, Gregore garante que a equipe está pronta para conseguir sair do Albertão com a classificação garantida.

"Durante um tempo a gente vai se encontrando na partida, tem peças novas, mas a base do time vem se mantendo desde o ano passado e nesse ponto é um pouco mais fácil. Já a parte física, a gente tem até o final do ano para adquirir coisas e manter também. Temos que focar no conjunto que as coisas saem naturalmente", acredita.

A novidade no time titular tricolor é o retorno do goleiro Douglas, que cumpriu suspensão diante do Imperatriz, pela Copa do Nordeste. Com isso, a provável escalação inicial do Bahia tem: Douglas, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Flávio e Daniel; Clayson, Élber e Gilberto.