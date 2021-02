'Temos que assumir responsabilidades', diz Claus sobre fase do Bahia

Alvo de críticas nos dois últimos jogos, o gol do Bahia vai ter um novo defensor na partida deste sábado (13), contra o Atlético-MG, às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte. Com Douglas machucado e Anderson liberado para tratar problemas pessoais, Mateus Claus vai ganhar uma nova chance.

Apesar de já ter mais de um ano no tricolor, será apenas o terceiro jogo do goleiro pela equipe principal. Mesmo assim, ele garante que está pronto para assumir a responsabilidade e ajudar a tirar o Bahia da luta contra o rebaixamento.

"Muito importante para mim. Profissionalmente falando, é sempre uma oportunidade muito grande vestir a camisa do Bahia. Sabemos do momento que estamos vivendo, todos têm ciência da responsabilidade que temos, é bater no peito e falar é 'comigo essa porra'. Temos que assumir o controle, todos os riscos, para tirar o time dessa situação", disse Claus.

Elogiado quando esteve em campo, Mateus Claus vinha sendo o reserva imediato de Douglas, mas acabou perdendo oportunidades por conta de diferentes motivos. Em dezembro, quando o camisa 1 se machucou, Claus havia testado positivo para a covid-19 e estava isolado das atividades. Já nas últimas partidas, ele vinha tratando de uma lesão na coxa.

Nesse meio tempo, Anderson acabou sendo o titular da meta, mas cometeu erros que contribuíram para tropeços que complicaram a vida do Esquadrão na Série A do Brasileirão.

"Temos que assumir as responsabilidades. Eu estou apto, me preparei nesse período de transição, o pessoal do departamento médico e fisioterapia, Thiago, Neto, Zé, contribuíram muito para a minha recuperação. Estou apto e pronto para jogar", continuou o goleiro.

Sobre a partida contra o Atlético-MG, Claus projeta uma um duelo pegado e afirma que o Bahia precisa ter um alto nível de concentração. O alvinegro é o atual 3º colocado do Brasileirão, e ainda sonha com o título. Já o Bahia é o 16ª e precisa vencer para evitar o risco de terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento.

"É um jogo que temos que estar com o mental elevado, o nível de concentração alto. Vai ser uma guerra, essa semana nós temos nos preparados muito bem. É importante ter personalidade para jogar pois precisamos desses pontos e com certeza vamos trazer", finalizou o goleiro.