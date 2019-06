'Temos que tirar força de onde não tem', prega Ruy, do Vitória

Vice-lanterna da Série B, com quatro pontos, o Vitória busca a reabilitação no Campeonato Brasileiro e a próxima chance será contra outro clube entre os considerados grandes da competição. No sábado (8), o rubro-negro baiano enfrenta o Sport, às 20h30, na Ilha do Retiro, no Recife. Com nove pontos, o adversário é o 7º colocado.

"A gente não queria estar nessa situação. Temos que tirar força de onde não tem e ter maturidade para dar a volta por cima”, reforça o meia Ruy. "Estamos passando por uma reformulação, então, se a gente conseguir ótimos resultados nesses dois últimos jogos antes da parada, a gente vai ter um fôlego para trabalhar com calma, para aí sim o Loss colocar aquilo que ele acha de ideia de jogo. Vai ser excelente", projeta Ruy. Depois do Sport, o Vitória enfrenta o Oeste, dia 11, na Arena Barueri. São os dois jogos antes da pausa de um mês em função da Copa América.

O treino realizado na Toca do Leão nesta terça-feira (4) teve portões fechados para a imprensa. De acordo com a assessoria de comunicação do clube, o lateral-esquerdo Capa treinou normalmente com o grupo. Na segunda-feira (3), ele foi poupado do treino por apresentar desgaste físico.

Já os atacantes Felipe Garcia, Matheus Augusto e Caíque Souza continuaram fazendo tratamento no departamento médico. O elenco do Vitória volta a treinar à tarde. A atividade também será fechada à imprensa.