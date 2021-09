Tempero Bahia encerra edição após 11 dias: 'Experiência muito boa'

O Festival de Cultura e Gastronomia Tempero Bahia encerrou sua edição após onze dias, em clima de otimismo. Foram 20 restaurantes participantes.

"Vejo a realização do festival como um acontecimento positivo para o setor cultural e para a movimentação da economia criativa”, afirma André Curvello, secretário estadual de Comunicação. “Agora, passado o Tempero Bahia, vamos temperar o destino de Praia do Forte, com o Festival Tempero no Forte, em novembro deste ano”, diz Djanira Dias, produtora e organizadora do evento.

Um dos grandes acontecimentos, em novo formato, a Música Instrumental, trouxe para programação música a bordo de um pranchão elétrico, no Centro de Convenções de Salvador. “O novo formato "drive in" com Lounges, mostrou que é possível acontecer até após à Pandemia, pois traz segurança, conforto e qualidade musical, que deram o tom do evento", acrescenta Curvello.

A Cozinha Show totalmente on-line, recebeu chefs de Salvador e do Brasil, com aulas, receitas e dicas deliciosas, garantindo ser uma das atrações mais cobiçadas que despertam o interesse do público, como aconteceu, com um número relevante de participantes nas Lives.

Estreante no evento, o premiado chef Fabrício Lemos, participou com seus dois restaurantes: Omi do Fera Palace Hotel e Ori. O saldo, para ele, foi muito positivo. “A experiência foi muito boa em ver que conseguimos depois dessa retomada participar de um evento que estimula a criatividade e traz uma movimentação extra ao setor”, avalia Lemos.

O Tempero Bahia faz parte da Etapa Salvador do Projeto Tempero no Forte, inscrito na Lei de Incentivo à Cultura, com organização e produção da 2D Projetos Culturais e Eventos. É uma realização do Governo Federal, através da Secretaria Especial da Cultura e do Ministério do Turismo, com patrocínio do Super Bompreço e Ticket, e apoios do Governo do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Salvador, Centro de Convenções Salvador, Sebrae Bahia, Senac, Bahiagás e ITS Brasil.