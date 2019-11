Templo iluminado: prefeitura inaugura luzes especiais no Bonfim

A história conta que foi a luz de uma estrela que guiou Baltazar, Gaspar e Belchior até o local em que Jesus nasceu. A luz também é sinônimo de vida para os cristãos e, por isso, eles celebraram com festa a nova iluminação da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim. A igreja recebeu lâmpadas em LED, mais econômicas e eficientes que as tradicionais, e que foram entregues nesta sexta-feira (8) pelo prefeito ACM Neto.

O padre responsável pela Basílica, Edson Menezes, contou que o templo não recebia uma nova iluminação havia anos e aprovou o resultado. Ele disse que a entrega dessa novidade às vésperas do Natal, uma das principais datas do cristianismo, reforça a importância de se pensar nos próximos e em Deus.

(Betto Jr./CORREIO)

“Primeiro que Deus é luz, e a luz tem a nobre missão de iluminar as trevas. Então, iluminar a igreja do Bonfim tem um significado muito especial, porque a igreja é um templo, é um lugar em que nós fazemos a experiência do encontro com os irmãos e do encontro com Deus. E aqui, do alto da Colina, a igreja iluminada lembra à cidade que é preciso iluminar as trevas e compreender que Deus é a luz que precisa habitar em cada um de nós”, disse o padre.

A nova iluminação cênica tem mais de 250 lâmpadas em LED, e o investimento total foi de R$ 480 mil. A novidade faz parte da estrutura do Caminho da Fé, com início nas Obras Sociais Irmã Dulce, no Largo de Roma, e terminando na Colina Sagrada, onde fica a igreja do Bonfim.

Durante a cerimônia, Neto recebeu um broche com a imagem de Senhor do Bonfim dado por um dos irmãos da igreja e elogiou a nova iluminação. “É uma emoção enorme. Ficou maravilhosa a iluminação da igreja do Bonfim. Quando passei por aqui e vi que a gente tinha feito tanta coisa bonita, mas a igreja ainda não estava iluminada como devia, foi uma decisão minha a prefeitura assumir a responsabilidade por desenvolver o projeto e garantir a iluminação cênica da Basílica e ver o resultado desse trabalho que vai trazer ainda mais energia para esse local”, afirmou Neto. O vice-prefeito Bruno Reis também foi à cerimônia.

(Foto: Betto Jr./CORREIO)

A iluminação foi inaugurada ao som dos sinos da Basílica, de fogos de artifício, e de aplausos das pessoas que passavam pela região.

Depois, o prefeito visitou o interior da igreja. Fiéis e turistas comentaram a novidade. “O prédio ficou mais bonito. Ele se destacou mais e deve ser uma visão ainda mais bonita para quem olha da parte de baixo da Colina Sagrada. Eu gostei”, contou a promotora de vendas Rafaela Souza, 26 anos.

Antes da inauguração, ele esteve na igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, no bairro de mesmo nome, para dar início às obras de requalificação da orla da Boa Viagem. O trecho requalificado terá 600 metros de extensão, entre o largo e o Forte de Monte Serrat. O investimento será de R$ 6,8 milhões.

As intervenções irão acontecer em uma única etapa, com projeto da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF). As obras envolvem mudanças estruturais, com revitalização urbanística e melhorias no acesso à praia, e também implantação de novos equipamentos de esporte e lazer, além de lixeiras subterrâneas.