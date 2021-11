Tempo chuvoso em Salvador só deve melhorar a partir de segunda-feira

Após mais uma madrugada de raios e trovões, a previsão do tempo é de mais chuva até esse domingo (7). Segundo a Defesa Civil, há chances de até 90% de chuvas fracas a moderadas.

O tempo só deve melhorar a partir de segunda-feira (8), com a diminuição da força da atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul/ZCAS, que é uma banda de nebulosidade persistente que produz grandes volumes de chuva.

Segundo o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec), entre 2h as 2h30 da madrugada deste sábado (6), foram registrados pela estação pluviométrica de Pituaçu, local onde choveu 81mm, picos de 34,8mm, em 10min, 46,2mm, em 15min, 66,8mm, em 30min e 71,6mm, em 1h.

Uma pluviosidade de 1 milímetro equivale ao volume de 1 litro de água de chuva que se acumulou sobre uma superfície de área igual a 1 metro quadrado. Portanto, 1 litro por metro quadrado equivale a 1 milímetro.

"A Defesa Civil mantém a equipe em alerta, com seus técnicos de prontidão para atender possíveis demandas da população pelo sistema 199, realizando vistorias em campo, assim como monitorando todas as mudanças climáticas através do nosso Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil e emitindo alertas pelo SMS e redes sociais", acentuou o diretor geral da Codesal, Sosthenes Macêdo.

Os maiores acumulados de chuvas em 24h (atualizados às 9h) foram registrados em Pituaçu (81mm), Pituba - Parque da Cidade (49,8mm), Ondina (49,6mm), Campina de Brotas (48,2mm), Matatu (46,6mm) e Brotas (45,6mm). A média histórica de chuvas para novembro (Normal Climatológica) é de 106,5mm.

Ocorrências

A Defesa Civil de Salvador registrou 40 solicitações até às 10h30 deste sábado. Foram oito ameaças de desabamento, quatro ameaças de deslizamento, duas árvores ameaçando cair, quatro árvores caídas, dez avaliações de imóveis alagados, um deabamento de imóvel, um desabamento parcial, oito deslizamentos de terra e duas orientações técnicas.

A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.

Para evitar acidentes com raios, a Codesal recomendaque as pessoas não fiquem rua durante a tempestade, a não ser que seja absolutamente necessário.