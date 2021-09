Tempo ruim em Salvador; capital enfrenta ventos fortes e chuva

O tempo fechou em Salvador nesta quinta-feira (23). O dia amanheceu nublado e com fortes ventos, chuvas durante a madrugada causaram pontos de alagamento em alguns bairros. Rajadas de ventos de até 48 km/h foram registradas durante a tarde.

O Centro de Hidrografia da Marinha emitiu um alerta de ventos fortes na Bahia, nesta quarta-feira (22), que devem causar ressaca no mar nos próximos dias.

Ainda na noite de quarta, a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astrama) informou que a travessia Salvador-Mar Grande estaria suspensa devido à previsão de fortes ventos e mar agitado na Baía de Todos os Santos.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que a situação deve continuar ao longo da semana. Há previsão de chuva na sexta-feira (24), com temperaturas variando entre 22°C e 27º, e no sábado (25), com máxima de 28°C.

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o período chuvoso já era esperado para as primeiras semanas da primavera - que teve início nesta quarta.

“Não são chuvas que preocupam. Além desse início da primavera, nos próximos meses teremos ainda possibilidade de evento significativo em alguns períodos do mês”, disse Giuliano Carlos, meteorologista do órgão.