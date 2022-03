Tempo segue chuvoso em Salvador, e Defesa Civil mantém alerta 

O tempo instável, com muita chuva, continua em Salvador e Região Metropolitana neste sábado (5), com previsão também para seguir no domingo (6). Um aviso de perigo foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) por conta da intensidade das chuvas e das trovoadas. Alguns pontos do interior baiano também devem ter chuva esses dois dias.

Por conta das áreas com risco de deslizamento, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) também mantém alerta. Equipes do órgão estão de plantão para atender ocorrências, podendo ser acionadas pelo 199.

Até 8h de hoje, foram registradas 18 ocorrências ligadas à chuva em Salvador, sem maior gravidade até o momento. Foram 6 ameaças de deslizamento, duas árvores caídas, sete avaliações de imóvel alagado, um desabamento de imóvel, um desabamento de muro e um caso de infiltração.

Simulados

Por conta das chuvas e da possibilidade de acionamento das sirenes do Sistema de Alerta e Alarme de algumas áreas de risco, a Codesal cancelou os simulados de evacuação das comunidades Mamede (Alto da Terezinha) e Baixa do Cacau (Lobato/S.Caetano), que estavam marcados para acontecer a partir das 9h de hoje.

Seguindo o protocolo do Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC), as sirenes devem ser acionadas em caso de chuvas intensas e um acumulado de 150 mm em 72h, além de previsão de continuidade de chuvas fortes.

Após o acionamento das sirenes, os moradores devem deixar suas casas, indo para abrigos provisórios instalados, no caso de Mamede, na Escola Municipal Santa Terezinha (Alto da Terezinha), e na Baixa do Cacau na Escola Municipal Coração de Jesus (Lobato).

Caso as sirenes de outras localidades sejam acionadas, os moradores devem se dirigir aos abrigos já determinados na formação dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (Nupdecs) e em simulados anteriores.