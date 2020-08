Temporada 2020/21 na Europa: veja quando principais ligas começam

Depois da final da Liga dos Campeões disputada no domingo (23), a temporada europeia de 2019/20 foi finalizada. Mas o hiato de descanso será breve. A partir de setembro, os principais campeonatos nacionais começarão e o calendário aos poucos voltará à normalidade. A seguir, saiba quando e onde assistir às cinco principais ligas europeias.

Algumas federações ainda não divulgaram quando será o término de suas competições, por isso a agenda não está completa, como é o caso da Série A, na Itália, e La Liga, na Espanha. O único que já foi iniciado foi o Francês. Por ter sido finalizado de forma incompleta nesta última temporada, a federação deu início às preparações mais cedo, e a bola começou a rolar na semana passada.

O início da temporada também é o momento de conhecer as novas caras na tabela de classificação. Na Inglaterra, destaque para o Leeds, comandado por Marcelo Bielsa, que retorna à elite do futebol inglês depois de 16 anos. Na estreia, terá uma dura partida contra o atual campeão, o Liverpool, do técnico Jurgen Klopp.

A previsão de término das competições é maio de 2021, último mês antes da paralisação para a disputa tanto da Eurocopa quanto da Copa América, que foram adiadas em um ano por causa da pandemia e terão início em junho.

Para os campeões europeus, as férias serão curtas. O Bayern de Munique estreia na Bundesliga já no dia 18 de setembro, em casa, contra o Schalke 04. Para o hexacampeão da Liga Europa, Sevilla, ainda não há data exata, mas a estreia será também em setembro. O Campeonato Espanhol começará no dia 12.

O confronto entre esses dois clubes, pela Supercopa da Europa, será no dia 24 de setembro, em Budapeste, na recém-inaugurada Puskás Arena. A novidade é que o Comitê Executivo da UEFA aprovou a presença reduzida de público no estádio. Serão vendidos pouco mais de 20 mil ingressos, o que corresponde a 30% da capacidade do estádio.

Premier League - Campeonato Inglês

Quando começa: 12 de setembro

Transmissão: ESPN e Fox Sports

Principais jogos da 1ª rodada:

Liverpool x Leeds

Tottenham x Everton

Fulham x Arsenal

Bundesliga - Campeonato Alemão

Quando começa: 18 de setembro

Transmissão: ESPN, Fox Sports DAZN (streaming)

Principais jogos da 1ª rodada:

Bayern de Munique x Schalke 04

Borussia Dortmund x Borussia Monchengladbach

Wolfsburg x Bayer Leverkusen

La Liga - Campeonato Espanhol

Quando começa: 12 de setembro

Transmissão: ESPN e Fox Sports

Principais jogos da 1ª rodada: A tabela ainda não foi divulgada

Ligue 1 - Campeonato Francês

Quando começa: 21 de agosto

Transmissão*: TV5

Principais jogos da 1ª rodada**:

Montpellier x Lyon (15/09)

PSG x Metz (16/09)

Olympique Marselha x St. Etiene (17/09)

*O canal de televisão francês é fechado para as TV´s em assinatura. Até agora nenhum outro veículo comprou os direitos de transmissão

**Apesar do campeonato já ter começado, os jogos de PSG, Lyon e Olympique Marselha são válidos pela 1ª rodada

Série A - Campeonato Italiano

Quando começa: 19 de setembro

Transmissão: RAI

Principais jogos da 1ª rodada: A tabela ainda não foi divulgada