Temporada da Superliga Feminina de Vôlei é cancelada pela CBV

A Confederação Brasileira de Vôlei, após reunião com os clubes, via videoconferência, decidiu pelo cancelamento da Superliga Feminina de vôlei. Na conversa, realizada nesta quinta-feira (19), chegou-se à conclusão que não haveria tempo hábil para terminar a edição 2019/2020, por causa da pandemia do novo coronavírus.

A previsão é que a crise da Covid-19 dure mais dois meses e, assim, Superliga só poderia ser retomada em junho. A espera se tornaria inviável para os times, que tinham a maioria de seus atletas com contratos até maio. Não haveria orçamento para que o prazo fosse ampliado. Outro problema é a possibilidade de Tóquio-2020 se manter na data estabelecida - e, aí, a fase final da competição nacional não teria datas.

Diante deste cenário, representantes de cada parte votaram pelo fim do torneio nacional. Nesta quinta, ainda haverá uma conversa para decidir o rumo da Superliga Masculina - mas tudo indica que seguirá pelo mesmo caminho.

Com o fim dos campeonatos, não existirão campeões definidos. No feminino, os clubes se preparavam para medir forças pelas quartas de final. O Praia foi o líder da primeira fase, com 58 pontos, seguido do Sesc (57) e Minas (57).

Já o masculino faltava uma rodada para o término da primeira fase. O Taubaté era o primeiro colocado, com 54 pontos, seguido do Cruzeiro, com 53.