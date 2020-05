Temporada final de Dark estreia em 27 de junho; veja trailer

O apocalipse está chegando! Calma, dessa vez a previsão é apenas para as telinhas, com a estreia da temporada final da série Dark, da Netflix. Os episódios serão liberados em 27 de junho, data que tem significado especial na narrativa do seriado de ficção científica.

A empresa divulgou também o trailer da terceira temporada. "O fim é o começo. E o começo é o fim. Tudo na vida ocorre em ciclos. Mas, dessa vez, será o último ciclo. Este nó só pode ser desfeito se destruído por completo", diz a narração nas imagens publicadas.

O começo é o fim. O fim é o começo. O ciclo final de Dark chega dia 27 de junho. pic.twitter.com/bS9YYvxc0h — netflixbrasil (@NetflixBrasil) May 26, 2020

A data, como mencionado, faz parte da mitologia da série alemã e já era imaginada pelos fãs desde que foi anunciado que a temporada final sairia em junho. O dia 27 é quando começa o evento apocalíptico prometido para a cidade fictícia de Winden, na Alemanha.

Dark é uma das séries originais mais populares da Netflix. O seriado venceu recentemente uma votação do site Rotten Tomates para eleger qual a melhor produção própria da plataforma de streaming.

Mostrando sua força, Dark superou a queridinha Black Mirror na final do campeonato, que foi organizada com chaves no estilo "mata a mata". No caminho, deixou para trás séries como Stranger Things. Mais de 2,5 milhões de votos foram computados.

"Campeonato" vencido por Dark no Rotten Tomatoes