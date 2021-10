Temporal provoca enxurradas e alagamentos em Jequié; veja vídeos

Um temporal registrado na tarde dessa terça-feira (12) causou enxurradas e provocou vários pontos de alagamentos em ruas de Jequié, no sul da Bahia. De acordo com o Blog Jequié Urgente, a água chegou a invadir lojas e residências.

Imagens feitas por moradores e compartilhadas nas redes sociais mostram várias localidades da cidade com pontos de alagamento, a exemplo da Feirinha do Joaquim Romão, Avenida Santa Luzia, Centro de Abastecimento Vicente Grillo, algumas ruas no Mandacaru, fundos do Terminal Rodoviário e outras áreas.

A agência Climatempo divulgou alerta, para esta quarta-feira (13), citando o risco de novos alagamentos pontuais, deslizamento de terra em áreas de encosta e queda de árvores no centro-sul e oeste da Bahia.

“Áreas de instabilidade associadas ao ar abafado e ao lento deslocamento de um cavado na média atmosfera favorecem o crescimento de nuvens carregadas. (...) Há condições de chuva forte e volumosa, raios e vento forte, com rajadas entre 50 e 70 km/h”, explicou a agência.

Ainda de acordo com a Climatempo, até o final do dia as condições de pancadas de chuva com raios aumentam também na Região Metropolitana de Salvador. Com informações do Giro Ipiaú.