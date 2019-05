Tencati confirma contratação de atacante Ítalo e volante Romisson

A reformulação no elenco do Vitória segue firme. Em entrevista coletiva na Toca do Leão nesta quinta-feira (2), o técnico Claudio Tencati confirmou a chegada de dois reforços: o atacante Ítalo e o volante Romisson.

Ambos trabalharam sob comando do treinador no Londrina, seu ex-clube. "Ítalo é um atacante de lado. Ainda está fazendo os exames, trabalhou comigo no Londrina e teve uma passagem pelo Guarani. Romisson veio de um Campeonato Paulista muito bom pelo Guarani também, conheço bem. Um volante de transição, que joga como terceiro ou segundo homem de meio-campo", disse Tencati.

Ítalo tem 21 anos e já passou por Guarani, Paraná, Londrina e Bragantino. No ano passado atuou pelo time sub-23 do Bahia e chegou a jogar duas partidas na equipe principal. No tricolor, acabou "queimado" ao ser expulso logo na estreia, poucos minutos após entrar em campo contra o Sport, na Ilha do Retiro. Depois daquilo, só teve chance em mais um jogo, contra o Paraná, também fora de casa. No início deste ano, Ítalo jogou pelo São Caetano.

Já Romisson tem 22 anos, começou no Coruripe-AL, passou pelo Londrina e estava desde a Série B do ano pasado no Guarani, por onde disputou também o Paulistão de 2019.

Mais reforços

Outros reforços já estão na Toca do Leão fazendo exames médicos ou em reta final de negociação. Um desses casos é o atacante Matheus Augusto, de 23 anos, revelado pelo Santos. Após ter defendido o time B do alvinegro praiano, ele estava no Sparta, da Grécia.

O CORREIO apurou que o jogador já concluiu os exames no Barradão. Mas Tencati afirmou que só pode falar sobre os atletas que estão treinando sob seu comando: "Estes dois jogadores (Romisson e Ítalo) já dá para falar a respeito deles porque já estão aqui no trabalho. Enquanto o atleta não estiver já dentro do clube treinando, participando dos trabalhos, infelizmente a gente não pode dizer nada".

O lateral direito Van e o volante Gabriel Bispo, que vieram do Bahia de Feira, também estão treinando normalmente no Barradão. "Deles nós podemos falar porque já passaram pelos exames, já estão embutidos no trabalho. Na questão de outros jogadores infelizmente me restrinjo a esperar a direção passar o posicionamento, principalmente o presidente", explicou o treinador.

Com a dupla do Tremendão e mais Romisson, Ítalo e Matheus Augusto, o Vitória chega a cinco contratações sob a gestão de Paulo Carneiro.