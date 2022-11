Tênis falsificados e 55 celulares sem nota fiscal são apreendidos em Simões Filho

Policiais rodoviários federais apreenderam um carregamento ilegal de produtos e um ônibus na noite deste ontem (17), em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Por volta das 18h00, foi dada ordem de parada a um ônibus de viagem que seguia de Goiânia com destino a Salvador.

Os policiais encontraram diversos calçados de marca falsificados, dentre elas: Nike, Tommy Hilfiger, Kenner, Vans Off the Wall e Adidas, e 55 celulares de origem estrangeira sem nota fiscal. A apreensão dos aparelhos celulares causa um prejuízo estimado de mais de 70 mil reais.

Essas mercadorias falsificadas são muitas vezes vendidas em lojas e revendidas como sendo originais. O consumidor que compra o produto é lesado financeiramente e também corre riscos ao utilizar um produto que não segue os critérios de qualidade.

Previsto no art. 334 do Código Penal, o crime de Descaminho que é o ato de iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria, representa uma concorrência desleal com os comerciantes regularmente instalados e diminui os empregos com Carteira de Trabalho assinada no país, por isso que a PRF coíbe de forma rigorosa tal prática delituosa.