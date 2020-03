O dólar mais uma vez disparou e chegou a R$ 4,75 nesta segunda-feira (9). O motivo da alta é a queda nos preços do petróleo e também a tensão causada pelo avanço do coronavírus no país.

Às 9h05, a moeda norte-americana tinha alta de 2,92%, a R$ 4,7697. Na máxima até o momento, a moeda chegou a R$ 4,7722.

Na sexta-feira, a moeda teve um pequeno alívio após 12 altas seguidas, e fechou em queda de 0,36%, a R$ 4,6343, numa sessão marcada por volatilidade e nova intervenção do Banco Central.