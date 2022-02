Tentativa de assalto termina com um baleado no Chame-Chame, em Salvador

Uma tentativa de assalto na Rua Plínio Moscoso, que atravessa Jardim Apipema e Chame-Chame, resultou em um ferido por disparo de arma de fogo no fim da tarde desta quarta-feira (2). O que indica uma pessoa que passava pelo local no momento é que a vítima do disparo foi o próprio assaltante.

A Polícia Militar não confirmou a versão, mas informou que o indivíduo alvejado foi socorrido pela guarnição. A 11ª CIPM foi acionada via Cicom, que relatou a presença de disparos de arma de fogo nas proximidades do Centro Comercial Victoria Center.

A autoria e motivação do crime devem ser investigadas pela Polícia Civil, que, procurada pelo Correio, afirmou não ter identificado a ocorrência.

"Houve um assalto na Rua Plínio Moscoso, que não deu certo. Só vi sangue e uma viatura passando pela ladeira", afirmou o transeunte.