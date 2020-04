Terceira morte por coronavírus é confirmada na Bahia

A terceira morte pelo coronavírus na Bahia foi confirmada nesta quinta-feira (02). A vítima é um idoso de 88 anos que estava internado no Hospital da Bahia.

Segundo informações da unidade de saúde, o paciente estava internado em unidade de terapia intensiva desde o dia 23 de março.

Ainda segundo o hospital, o paciente apresentava diversas comorbidades. Era diabético e cardiopata, com uso de marca-passo além de ter sido fumante por 40 anos.

Além do idoso, outros dois pacientes já morreram por conta do coronavírus no estado. Um homem de 74 anos, também internado no Hospital da Bahia e um paciente de 64 anos que estava em tratamento no Hospital Aliança. As mortes aconteceram no ínico desta semana