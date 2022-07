'Teremos quatro finais até o fim da Série C', projeta Dionísio

Depois de vencer o Paysandu por 1x0 na tarde de domingo (17), o elenco do Vitória se reapresentou na manhã desta segunda-feira (18), na Toca do Leão, e iniciou a preparação para o próximo compromisso rubro-negro na Série C do Brasileiro. O time comandado por João Burse visita o Ferroviário, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no domingo (24), às 17h.

“Agora é esquecer o Paysandu e focar no Ferroviário. Esperamos fazer mais uma grande semana e um grande jogo contra o Ferroviário. Teremos quatro finais até o fim da Série C”, projetou o meia Dionísio.

Além do Ferroviário, o Vitória ainda encara ABC, Mirassol e Brasil de Pelotas na últimas rodadas da fase classificatória da Série C. Apenas os oito primeiros colocados avançam na competição.

Dionísio e todos os outros titulares diante do Paysandu fizeram apenas atividades regenerativas. Os demais participaram de um coletivo contra a equipe que está defendendo o Vitória no Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

A equipe formada pelos reservas do elenco principal venceu por 1x0, com gol de cabeça do meia Gabriel Honório, que substituiu Eduardo durante o jogo contra o Paysandu.

O time reserva foi formado por João Cabral, Daniel Bolt, Rafael Ribeiro, Ewerton Páscoa e Sanchez; João Pedro, Ruan Nascimento e Gabriel Honório; Alan Pedro, Dinei e Roberto. A equipe de aspirantes teve Pedro, Israel, Carlos, Jonh e Dijalma; Jobert, Figueiredo e Foguinho; Alisson Santos, Thiaguinho e Alan Pedro.

Na fase de transição após recuperação de lesão, o lateral Iury e o atacante Rodrigão apenas participaram do aquecimento com troca de passes e campo reduzido.

O Vitória somou 21 pontos e subiu três posições na tabela de classificação, ficando na 9ª colocação, ainda fora do grupo de oito times que garantem vaga na próxima fase da competição. A 9ª colocação, no entanto, não será mantida até o fechamento desta 15ª rodada. Qualquer resultado no jogo entre Manaus e Volta Redonda faz o Vitória cair para a 10ª posição. A partida será disputada nesta segunda, às 20h, na Arena da Amazônia, em Manaus.

O elenco do Vitória ganhou folga na terça (19) e se reapresentará na quarta (20), quando retomará os preparativos para o duelo com o Ferroviário.