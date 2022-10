Teresa Leitão é eleita senadora de Pernambuco

A deputada estadual Teresa Leitão foi eleita Senadora por Pernambuco nas Eleições 2022. Com 94,65% das urnas apuradas, a candidata do Partido dos Trabalhadores recebeu 1.957.146 votos válidos, totalizando 46,28% dos eleitores pernambucanos.

Com isso, Pernambuco terá dois representantes do PT no Senado a partir de 2023 — além de Teresa, Humberto Costa segue como senador, ao lado de Jarbas Vasconcelos, do MDB. Fernando Bezerra Coelho (UB) encerra seu mandato no final do ano.

Em segundo lugar na disputa ficou Gilson Machado (PL), com 30,37%. Na sequência, apareceu André de Paula (PSD), com 12,29%, e Carlos Andrade Lima (UB), em quarto lugar, com 5,42%.

Trajetória de Teresa Leitão até a disputa pela vaga de Pernambuco no Senado

Maria Teresa Leitão de Melo, 70 anos, nasceu em Recife em 7 de outubro de 1951. A nova senadora é uma professora formada em Pedagogia pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) que se destacou no movimento sindicalista do estado.

Em 1984, Teresa Leitão tornou-se diretora da Associação dos Orientadores Educacionais de Pernambuco (AOEPE) e em 1993 elegeu-se presidente do Sintepe -Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco.

Em 2000 a professora se filiou ao Partido dos Trabalhadores (PT) e conseguiu se eleger deputada estadual na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) em 2002. Desde então, Teresa já renovou seu cargo cinco vezes consecutivas.

Durante seu tempo na Alepe, a deputada foi presidente da Comissão de Educação e Cultura, suplente nas comissões de Administração Pública; Ciência, Tecnologia e Informática e também da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.