Tereza Cristina é eleita senadora em Mato Grosso do Sul

A ex-ministra da Agricultura e Pecuária do governo de Bolsonaro Tereza Cristina (PP) já está matematicamente eleita senadora no Mato Grosso do Sul. De acordo com apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ela teve 61,06% dos votos, dos 83,67% das urnas apuradas.

Tereza Cristina se junta a Soraya Thronicke (União), também candidata à Presidência, e Nelsinho Trad (PSD), que já ocupam vaga no Senado pelo estado do Mato Grosso do Sul.

Em segundo lugar ficou Luiz Henrique Mandetta (DEM), também ex-ministro de Bolsonaro, com 15,51% (175.329 votos até o momento). Em terceiro lugar aparece Tiago Botelho (PT) com 12,34%.