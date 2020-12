Terminais do Porto de Aratu são leiloados por R$ 62,5 milhões

Os terminais de ATU12, de granéis líquidos, e ATU18, de granéis vegetais, ambos do Porto de Aratu-Candeias/BA, foram arrematados, nesta sexta, 18, pela CS Brasil Transporte de Passageiros. Os terminais de movimentação e armazenagem foram arrematados por um total de R$ 62,5 milhões, pelo prazo de 25 anos. A empresa vencedora pertence ao grupo paulista JSL, de transportes e logística. A concessão é dada pelo Ministério da Infraestrutura.

A proposta de concessão para o terminal ATU12 foi de R$ 10 milhões e não houve concorrentes contra a vencedora. Já para ficar com o ATU18, a CS Brasil Transporte de Passageiros venceu a disputa com a Intermarítima e a Cejen Engenharia, após oferecer R$ 52,5 milhões.

Ainda nesta sexta, o Governo Federal realizou o leilão de terminais do Porto de Maceió/AL e do Paranaguá/PR. Foram ofertados R$ 87,5 milhões em concessões. Com os arrendamentos, mais de R$ 400 milhões serão investidos nas quatro áreas. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas comemorou o resultado dos leilões e disse que as realizações da semana na área de concessões mostram confiança do empresariado no país.