Terminal da Barroquinha é interditado; confira linhas afetadas

O terminal da Barroquinha foi interditado nesta terça-feira (22) devido às obras de requalificação que acontecem no local. As linhas que circulam na região vão realizar o embarque e desembarque na entrada do terminal, em um ponto provisório.

Agentes da Semob e prepostos das empresas estarão no local para auxiliar os usuários e ordenar o tráfego. Confira abaixo as linhas que passam pelo terminal da Barroquinha:

0718 Vale das Pedrinhas -Lapa/Barroquinha

1034 Parque São Cristóvão-Barroquinha

0333 Fazenda Grande do Retiro- Barroquinha

1143 Terminal Acesso Norte - Barroquinha

1317 Pau da Lima - Barroquinha

1321 São Marcos-Barroquinha

1327 Estação Pirajá-Baixa dos Sapateiros

1606 Paripe-Baixa dos Sapateiros