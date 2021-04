Terremoto de magnitude 4,7 atinge cidades da região norte do Brasil

Um terremoto de magnitute 4,7 foi registrado na madrugada desta quarta-feira (28) com epicentro em Barcelos, no Amazonas. O tremor foi sentido em várias cidades do Norte do país, incluindo Manaus, que fica a 400 km de Barcelos, município já na divisa com Roraima.

Segundo reportagem da Folha de S. Paulo, é o segundo tremor sentido na região este ano. Em 31 de janeiro, chegou a Manaus reflexos de um terremoto de magnitute 5,7 que aconteceu na Guiana.

O serviço geológico USGS diz que o terremoto teve profundidade de dez quilômetros, com potencial para causar poucos danos mesmo perto do epicentro. Causou mais um susto para moradores, que acordaram sentindo o tremor. Não há registros de feridos.