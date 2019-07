Terremoto mais potente em 20 anos atinge o sul da Califórnia

Um terremoto de magnitude 7,1 levou susto e tremor no sul da Califórnia na noite dessa sexta-feira (5). Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), foi o tremor mais forte em 20 anos. O sismo ocorreu às 20h33 no horário local (0h33 deste sábado, no Brasil) e o epicentro foi registrado a 17 km de Ridgecrest, localidade de 30 mil habitantes, a 250 km de Los Angeles. O tremor foi sentido em Los Angeles, Phoenix, Las Vegas e Reno.

O terremoto provocou deslizamentos de terra, rachaduras em fundações e destruiu muros. Canalizações de água e esgoto também foram rompidas. Após o tremor, ainda foram registrados incêndios provocados por vazamentos de gás. Cerca de 3.000 moradores em Ridgecrest e nas áreas vizinhas estão sem energia, gás e sem sistema de comunicação.

Das imagens compartilhadas, uma das mais chocantes foram as da Disneyland, em Anaheim, vizinha a Los Angeles, que evacuou uma série de atrações. Mesmo o epicentro do terremoto estando a 250 km de Los Angeles, o tremor foi sentido no parque.

Relatos de visitantes afirmam que brinquedos como o Monorail e o Millenium Falcon pararam imediatamente após o tremor. "Bizarro estar no Battu [área da Star Wars' Galaxy Edge] após o choque", relatou um deles via Twitter. Até o momento, não há relatos de feridos no parque.

Mais de 100 tremores atingiram o sul da Califórnia nos últimos dez dias. O tremor desta sexta é o mais forte a atingir o estado nos últimos 20 anos, e supera o abalo de magnitude 6,4 que atingiu a região na quinta, sem deixar vítimas. A Califórnia é o estado mais populoso dos Estados Unidos, com quase 40 milhões de habitantes, e fica na região conhecida como Anel de Fogo do Pacífico, onde terremotos e erupções vulcânicas são mais frequentes devido aos encontros das placas tectônicas.