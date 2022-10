Testagem rápida e orientações sobre HIV serão oferecidas nesta segunda-feira (24) na Estação de Metrô Bairro da Paz

A CCR Metrô Bahia, em parceria com o Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBTQIAPN+ do Estado da Bahia (CPDD) está promovendo, nesta segunda-feira (24), uma ação gratuita de testagem rápida para HIV, distribuição de preservativos e orientação sobre atendimentos psicológico e jurídico oferecidos pela instituição, na Estação de Metrô Bairro da Paz.



Os serviços serão oferecidos das 08h às 11h e das 13h às 17h. Na ocasião, os clientes que passarem pelo local também terão acesso a informações sobre doenças virais, como as hepatites.



Pela quinta vez consecutiva, a ação acontece dentro do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas em 2022. Analista de Sustentabilidade da CCR Metrô Bahia, Luana Xavier ressalta a importância dessas ações. “São importantes para difundir e oferecer mais informações ao público, e a CCR Metrô Bahia conta com parceiros estratégicos neste trabalho, em prol de apoiar na construção de uma sociedade cada vez mais inclusiva e diversa", enfatiza.

Serviço

O quê: Testagem rápida para HIV, informações sobre atendimentos psicológico e jurídico realizados pelo CPDD, orientações sobre doenças virais e distribuição de preservativos

Onde: Estação Bairro da Paz do Metrô

Quem fará: Equipe do CPDD – Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBTQIAPN+ do Estado da Bahia

Quando: Segunda-feira, 24 de outubro, das 8h às 11h e das 13h às 17h