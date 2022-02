Testamos o recém-lançado Beats Fit Pro e... supresa!

Os fones tipo buds vêm se tornando cada vez mais populares. Eles são a evolução dos primeiros fones de ouvido sem fio, tanto pela facilidade no controle como, sobretudo, no conforto ao usuário. Mas há - ou havia - um problema. Na hora de correr, de se exercitar, por mais que os fones fossem à prova de suor e/ou água, eles, invarialmente, começavam a ceder à umidade e cair dos ouvidos. Assim, muitas pessoas ainda optavam e optam pelos fones 'over ear', aqueles que envolvem a orelha como um todo.

Coube a umas das marcas mais famosas e apreciadas do planeta criar uma forma um tanto revolucionária de resolver esse problema. A Beats By Dre lançou no Brasil o Beats Fit Pro, um fone que vem com uma espécie de 'perninha' flexível que se encaixa na orelha e impede o fone de cair. E não é só isso: a empresa, pertencente à Apple, melhorou o áudio e o microfone de outro produto da marca, o Beats Studio Buds.

"Fit Pro é notável em ajustes e recursos, o que o torna o mais avançado e com melhor som da marca até hoje”, afirma Oliver Schusser, vice-presidente Beats e Apple Music, por meio da assessoria. “O áudio espacial e o rastreamento dinâmico da cabeça oferecem uma experiência verdadeiramente envolvente, definindo um novo padrão para fones de ouvido premium e compactos.”

Testamos o Beats Fit Pro e aqui estão nossas impressões principais:

O que mais importa é se o fone cai, obviamente. Nos testes - em esteira, bicicleta e realizando exercícios em academia - o fone resistiu. Mas há um fator importante que muita gente não se atenta: o tamanho das borrachinhas (pads). Colocar a borrachinha adequada ao ouvido do usuário ajuda bastante no funcionamento adequado do Beats Fit Pro.

A ponteira flexível, como a Beats chama, funciona muito bem. Segundo a empresa, em apresentação virtual à qual o CORREIO esteve presente, ela não é eterna, mas os testes mostraram que sua durabilidade é bastante grande.

Outro destaque é a Detecção Automática de Ouvido. Com ela, o áudio do celular é transferido para o fone automaticamente para ele quando a pessoa o coloca no ouvido. E, quando o usuário o tira, ele para. Essa configuração pode ser desativada por meio do aplicativo da Beats, que também possui um Teste de Ajustes do Pontas, para identificar se os fones estão reproduzindo os sons em sua essência.

O microfone, outra funcionalidade que os fones sem fio possuem dificuldades, ganha opções no aplicativo. É possível escolher se a pessoa quer que um lado especificamente seja o utilizado para falar ou os dois juntos.

A qualidade de aúdio do Beats Fit Pro é cristalina e com menos graves exagerados que outros produtos da marca, o que permite uma qualidade reprodução mais suave. Segundo a empresa, o áudio "correspondente a uma imersão semelhante a gravações em 5.1, 7.1 e Dolby Atmos".

Outros recursos já são conhecidos: três modos de audição - cancelamento automático de ruído, modo ambiente e equalização adaptativa -, resistência a suor e à água (IPX4) e bateria com ótima duração (de até 27 horas, contando com a recarga no próprio estojo). Além disso, segundo a Beats, "os componentes internos do Beats Fit Pro são feitos de plástico reciclado. A embalagem é produzida em uma instalação de desperdício zero, composta por 88% de fibra de madeira - 74% da qual é proveniente de materiais reciclados pós-consumo".

O preço no Brasil segue os praticados pela empresa: R$ 2.599, nas cores são preto, branco, cinza e lilás, na loja oficial.