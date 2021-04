A rivalidade entre Bahia e Ceará ganha mais um capítulo a partir deste fim de semana. No sábado (1º), às 16h, as duas equipes fazem em Pituaçu o jogo de ida da final da Copa do Nordeste. A segunda decisão acontece no dia 8 de maio, na Arena Castelão, em Fortaleza.

Você está preparado para os duelos? Teste seus conhecimentos: