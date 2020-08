Testes de covid e vacina contra gripe são aplicados em caminhoneiros na BA-093

Caminhoneiros que circulam pela BA-093 estão sendo vacinados gratuitamente contra Influenza (H1N1) e também testados para identificação do novo coronavírus. A ação, que começou na última quarta (19) e vai acontecer de segunda a sexta, das 11h às 17h, é uma parceria da Concessionária Bahia Norte, o Todos pela Saúde, iniciativa do Itaú Unibanco, e a Porto Seguro, para apoiar no combate à pandemia e o trabalho dos motoristas de caminhão, que exercem funções essenciais à população.

Os testes para detecção da covid-19 são dos tipos sorológico e também PCR. A ação acontece na altura do KM 44 da BA-093. Um dos principais corredores de tráfego das rodovias do Sistema BA-093, administradas pela Bahia Norte, o local fica próximo à praça de pedágio da Concessionária. A equipe de apoio fica instalada em uma tenda ao lado da base da Polícia Militar Rodoviária na BA-093.

Para participar, basta que os caminhoneiros apresentem a habilitação na classe C ou superior e não é necessário estar com o caminhão no momento do teste. Serão realizados cadastros e os resultados dos exames serão encaminhados diretamente aos profissionais. O objetivo é que sejam realizados, em média, 130 testagens por dia.

A ação tem o apoio de comunicação da CNTTL (Confederação Nacional dos Trabalhadoras em Transportes e Logística), FECOOTAC (Federação das Cooperativas dos Transportadores Autônomos de Carga), Pamcary, Telerisco e Sest Senat. Localmente, a Secretaria Estadual de Infraestrutura e a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), a PMBA (Polícia Militar da Bahia) e PRE (Polícia Rodoviária Estadual) também apoiam a ação.

Resultados

O motoristas sem sintomas passarão pelo teste sorológico, com resultado enviado em até 30 minutos por SMS e WhatsApp. Já aqueles que estiverem com febre ou apresentarem outros sintomas farão o teste do tipo PCR. O exame é feito em 5 minutos e o resultado é enviado em 72 horas por e-mail. Em caso de dúvidas a Fleury disponibiliza os telefones (11) 3179-0822 para Capital e SBC e 0800-704-0822 para as demais regiões.

Os resultados são sigilosos e informados apenas ao paciente. Secretarias de Saúde são informadas sobre números de casos positivos para controle sanitário. Nenhuma das empresas é autorizada a receber nenhum detalhamento dos infectados, além de serem proibidas de informar os caminhoneiros que foram testados para nenhuma outra empresa ou órgão diferente do Ministério da Saúde.

Uma central médica está à disposição de todos os motoristas para apoio psicológico e orientações complementares além de uma tele consulta para os caminhoneiros diagnosticados com o COVID-19.