Testes para coronavírus chegam às escolas da Cidade Baixa a partir da quinta (5)

Uma nova etapa de testagens para o coronavírus comçea na quinta-feira (5) para alunos, professores e funcionários de colégios estaduais na região da Cidade Baixa. A ação do governo vai continuar até a segunda (9) e deve alcançar 14.483 pessoas - 13.609 estudantes, 570 professores e 304 funcionários de 14 escolas estaduais em São Joaquim, Calcada, Dendezeiro, Largo de Roma, Boa Viagem, Ribeira, Bonfim, Uruguai e Massaranduba. Veja abaixo todo cronograma das escolas dessa nova etapa.

"O procedimento segue todos os protocolos de segurança e os que derem positivo serão acompanhados pelos órgãos de Saúde. Todos continuam a ser orientados a reforçar os cuidados de prevenção, que são fundamentais neste período de pandemia"., diz o secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues.

Os testes RT-PCR já foram aplicados nas comunidades escolares de 18 escolas da Liberdade e região, de 28 do Subúrbio Ferroviário de Salvador e de 21 de Cajazeiras e região. No interior, foram aplicados testes rápidos em estudantes, professores e funcionários da rede estadual nas cidades de Itajuípe, Itabuna, Ilhéus, Ipiaú, Uruçuca e Jequié.

A iniciativa da testaegm é desenvolvida pelas secretarias estaduais da Educação (SEC) e da Saúde (Sesab), com a aplicação de testes do tipo RT-PCR, que serão analisados pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).

Cronograma geral

- No dia 5 de novembro, o Centro Estadual de Educação Profissional Empreende Bahia, escola-polo dos bairros de São Joaquim e Calçada, recebe a sua própria comunidade escolar e a da Escola Estadual Castro Alves;

- Ainda no dia 5, o Colégio da Polícia Militar (CPM) Dendezeiros, escola-polo dos bairros do Dendezeiros, Largo de Roma e Boa Viagem, recebe a sua própria comunidade escolar e a do Colégio estadual Abílio Cesar Borges;

- Já no dia 6 de novembro, o Colégio da Polícia Militar (CPM) Dendezeiros, escola-polo dos bairros do Dendezeiros, Largo de Roma e Boa Viagem, atende as comunidades escolares do Colégio da Polícia Militar (CPM) Luiz Tarquinio e a do Colégio Estadual Alípio Franca;

- Também no dia 6, a Escola Presciliano Silva, escola-polo do bairro da Ribeira e Bonfim, recebe a sua própria comunidade escolares e a do Colégio da Polícia Militar Florêncio Gomes;

- No dia 9 de novembro, a Escola Presciliano Silva, escola-polo do bairro da Ribeira e Bonfim, recebe as comunidades escolares dos colégios estaduais Paulo Américo de Oliveira e Presidente Costa e Silva;

- E no mesmo dia 9, o Colégio Estadual Polivalente San Diego, escola-polo dos bairros do Uruguai e Massaranduba, atende a sua própria comunidade escolar, além da Escola Estadual Ocridalina Madureira e do Colégios Estadual Solange Hortelio Franco.