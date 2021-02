Testes rápidos identificam 202 casos de coronavírus em seis bairros de Salvador

Os testes rápidos feitos nesta sexta-feira (19) nos seis bairros de Salvador que estão com medidas restritivas tiveram 202 resultados positivos - ao todo, 897 foram aplicados em Pernambués, Fazenda Grande do Retiro, Boca do Rio, Brotas, Itapuã e Pituba. Os bairros voltaram a ter ações para combate à covid-19 por conta do aumento de casos na capital.

Dos bairros, Itapuã foi o local que apresentou maior número de casos positivos, com 50 registrados. Em seguida ficaram os bairros da Pituba e Boca do Rio, com 35 casos identificados em cada local.

Já em Brotas, foram 30 casos confirmados. Na Fazenda Grande do Retiro, 27 pessoas testaram positivo e o bairro de Pernambués teve 25 casos confirmados para a doença.

Em caso de resultado positivo, os moradores são orientados para seguir os protocolos das autoridades sanitárias, evitando a disseminação do coronavírus.

Além dos testes rápidos, também foram realizados 58 atendimentos e 13 encaminhamentos, através do Cras Itinerante, e 306 abordagens por meio do Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas), nos bairros de Pernambués, Boca do Rio e Fazenda Grande do Retiro. Destas abordagens, foram contabilizados 11 encaminhamentos ao Cras.