Teve goleada! Relembre o último jogo do Vitória com torcida

Um ano, sete meses e quatro dias. Depois de uma longa espera, o Vitória finalmente reencontrará o calor de sua torcida. Nesta terça-feira (19), às 21h30, o rubro-negro voltará a ter a presença do público no Barradão, na partida contra o Itabaiana, pela pré-Copa do Nordeste.

O jogo será em esquema eliminatório, em duelo único. Quem vencer avança para a terceira fase, que será disputada em ida e volta, entre os dias 27 e 28 de outubro e 3 e 4 de novembro. Só então serão definidos os quatro clubes que irão ingressar na fase de grupos do Nordestão.

Assim, ter a torcida no estádio será importante. Ainda mais ao lembrar que, da última vez que o Vitória contou com o apoio do público, ganhou de goleada. Você lembra como foi aquele duelo? Sem problemas: após o hiato tão grande, o CORREIO te ajuda nessa missão. Veja:

O jogo

A última partida do Vitória com o público aconteceu no dia 15 de março de 2020, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. Mesmo com os primeiros casos de covid-19 sendo confirmados em Salvador, quase 3 mil torcedores pagantes compareceram ao Barradão, e saíram de lá em festa: 4x1 sobre o River-Pi. O resultado colocava o Leão com um pé nas quartas de final do torneio.

O jogo começou com o rubro-negro imprimindo um bom ritmo. Mas o visitante começou a explorar bem suas falhas e, de quebra, passou a criar bons lances. Até que apareceu Thiago Carleto. Após falta de Bismarck na entrada da grande área, o lateral mandou uma bomba de perna esquerda, no canto do goleiro Mondragon, aos 45 minutos.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO @ECVitoria!



Thiago Carleto abre o placar com uma bomba em cobrança de falta!!!!



Vitória 1 x 0 River#VitóriaxRivernoLiveFC



Assista a esse jogo AO VIVO no LiveFC: https://t.co/2JVZHw1ZFI pic.twitter.com/jRrU9acl9Q — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) March 15, 2020

O susto na primeira etapa fez o Vitória aparecer bem mais focado na segunda. E, aí, veio a chuva de gols. O Leão dominou o River-PI e ampiou com Léo Ceará, aos 15. Aos 23, a equipe sofreu o gol de Luccas Brasil, mas nada de desanimar. Matheus Tenório deixou o dele cinco minutos depois, e Alisson Farias fechou o passeio, aos 33.

Naquele mesmo dia, o time de aspirantes do Vitória também entrou em campo, mas no estádio Valfredão, em Riachão do Jacuípe, pelo Campeonato Baiano. A equipe, porém, foi derrotada por 1x0, gol de Thiaguinho.

O time

Naquele jogo, a equipe do Vitória era bem diferente da atual. A começar pelo técnico, que, na época, era Geninho. O comandante foi demitido em junho de 2020, pós o clube alegar dificuldades financeiras por conta da pandemia.

Vale lembrar que, desde então, o Leão foi treinado por outros seis profissionais: Bruno Pivetti, Eduardo Barroca, Mazola Júnior, Rodrigo Chagas, Ramon Menezes e o atual, Wagner Lopes.

Equipe do Vitória no jogo contra o River-PI

(Foto: Letícia Martins/ECVitória)

Para enfrentar o River-PI, o Leão foi a campo com: Lucas Arcanjo, Van, João Victor, Jean e Thiago Carleto (Rafael Carioca); Guilherme Rend (John), Rodrigo Andrade e Gerson Magrão; Felipe Garcia (Matheus Tenório), Alisson Farias e Léo Ceará.

Destes, apenas quatro permanecem no elenco: o goleiro Lucas Arcanjo, o lateral direito Van, o zagueiro João Victor e o volante Guilherme Rend.

A efeito de comparação, a última escalação do Vitória (contra o Sampaio Corrêa, pela Série B) teve: Lucas Arcanjo, Van, Mateus Moraes, Wallace e Roberto; João Pedro, Bruno Oliveira (Cedric) e Eduardo (Caíque Souza); Fabinho, Marcinho (David) e Manoel (Samuel). Apenas dois jogadores iguais.

Os gols

Veja os gols e os melhores momentos de Vitória 4x1 River-PI: